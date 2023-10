München (ots) -RW Essen stoppt mit einem 2:1 in Dortmund die Pleitenserie und arbeitet die Suspendierung vom bisherigen Kapitän Felix Bastians unter der Woche quasi live bei MagentaSport auf. "Die letzten Tage haben Körner gekostet", sagt RWE-Coach Christoph Dabrowski und lobt die Mannschaft: "Nach der Woche muss ich sagen: Chapeau vor der Mannschaft, wie sie reagiert hat." Mit der Suspendierung von Bastians haut RWE bereits den 3. Kapitän in den letzten 2 Jahren raus: "Das reicht jetzt auch. Das macht keinen Spaß und das macht sicherlich auch kein gutes Bild nach außen. Ich glaube, dass wir letzte Saison einige Probleme hatten. Ich glaube auch, dass wir einiges gelöst haben. Aber zu oft irgendwelche Freistellungen, mit allem, was dazu gehört - sich öffentlich zu stellen -, das macht keinen Spaß, das können Sie mir glauben", erklärt Vorstandschef Marcus Uhlig im MagentaSport-Interview. Der neue RWE-Kapitän Vinko Sapina sieht den Ex-Kollegen Bastians als "ganz lieben Menschen" und empfand die Klubentscheidung als "Schock". Sapina sieht sich als Profi aber auch besonderen Bedingungen ausgesetzt. Deshalb war seine Bitte irgendwann: "Lass uns lieber über das Spiel sprechen." Essen hatte mindestens einmal Glück, keinen weiteren Elfer zu kassieren. Dabrowski sprach dennoch von einem "verdienten Sieg".Nachfolgend die Stimmen vom Freitagspiel BVB II gegen RW Essen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen gibt's die Konferenz ab 13.30 Uhr, 4 weitere Partien sind als Einzelspiel ab 13.45 Uhr abrufbar. Morgen auch top: ab 16.15 Uhr Arminia Bielefeld gegen Waldhof Mannheim. Am Sonntag ab 13.15 Uhr der Hit des 11. Spieltags: der Zweite Ulm empfängt den Spitzenreiter Dresden. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga live.Borussia Dortmund II - RW Essen 1:2Erleichterung in Essen! Nach 0:9-Toren aus den letzten beiden Spielen und der Unruhe durch die Suspendierung von Kapitän Felix Bastians gewinnt RWE im Signal-Iduna-Park bei Dortmunds U23. Torben Müsel erzielt in der 58. Minute das entscheidende 2:1. Trotzdem dreht sich vor und nach dem Spiel alles um das Bastians-Beben. Ein bisserl Glück war bei den Schiri-Entscheidungen für Essen auch dabei.Essens Vorstandschef Marcus Uhlig will bei der Suspendierung von Kapitän Felix Bastians "nicht ins Detail" gehen, verrät aber: "Es sind ein paar Dinge vorgefallen. Wir müssen auch sagen, dass die Art und Weise, wie er zum Schluss die Rolle als Kapitän interpretiert hat, doch das ein oder andere zu viel war. Deshalb haben wir nach dem Spiel gegen Verl diese Entscheidung getroffen."Uhlig spricht von einem Prozess, der zu dieser Entscheidung geführt habe: "Er hat eine überragende Hinrunde letztes Jahr gespielt. Aber wenn man jetzt alle Themen zusammennimmt, Ausübung des Kapitänsamts und sportliche Performance, dann hatten wir schon unsere Themen miteinander und das hat dann zum Ende einfach nicht mehr gepasst.Uhlig betont zudem: "Das war eine Entscheidung, die jetzt nicht einer getroffen hat, sondern das war eine Entscheidung, die maximale Breite im Verein gefunden hat - Vorstand, sportliche Leitung, Trainerteam. Dann ist an der Stelle auch alles gesagt."Mit der Suspendierung von Bastians hat RWE den 3. Kapitän in den letzten 2 Jahren suspendiert. Angesichts dieser Tatsache sagt Uhlig: "Das reicht jetzt auch. Das macht keinen Spaß und das macht sicherlich auch kein gutes Bild nach außen. Ich glaube, dass wir letzte Saison einige Probleme hatten. Ich glaube auch, dass wir einiges gelöst haben. Aber zu oft irgendwelche Freistellungen, mit allem, was dazu gehört - sich öffentlich zu stellen -, das macht keinen Spaß, das können Sie mir glauben."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WENFaEpTT1N2NFozVm81QVNMQy9aL2g0cHJFNUNJUnBCMlBWN2tuTzZCOD0=Trainer Christoph Dabrowski erzählt vor dem Spiel, wie die Mannschaft auf die Bastians-Suspendierung reagiert hat: "Wir haben uns nach den letzten beiden Spielen kritisch mit allen Dingen auseinandergesetzt. Die Mannschaft war schon überrascht - wie wahrscheinlich viele andere. Wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, weil die Mannschaft im Vordergrund steht."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZVRtT2NERWhSd2FsZWtXTTJaNlA4cnhCaWpJSnJ0ZVlpTG9pSlkzOUJRVT0=Nach dem Spiel zeigt sich Dabrowski erleichtert und lobt die Reaktion der Mannschaft: "Ich glaube, wir sind der verdiente Sieger. Und nach der Woche muss ich sagen, Chapeau vor der Mannschaft, wie sie reagiert hat. Wir sind natürlich überglücklich. Die letzten Tage haben Körner gekostet. Aber man hat gesehen, dass das eine Mannschaft ist."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N1M0eGpCdjJ3U3JVZ21OMVhjaVJJM0ZhRVJ4N3NDeHRob3A4MXRYRjBvVT0=Essens neuer Kapitän Vinko Sapina, der erst im Sommer aus Verl kam, über die Suspendierung von Bastians: "Das war natürlich erst mal ein Schock. Felix Bastians ist ein sehr lieber Mensch, ein verdienter Spieler. Die Entscheidung ist trotzdem gefallen. Das ist das Geschäft. Ich habe intern alles gesagt, was ich dazu zu sagen hatte. Extern will ich mich eigentlich nicht dazu äußern, aber natürlich hat uns das ein, zwei Tage mitgenommen. Aber jeder von uns muss Mann genug sein, dass das das Geschäft ist."Auf Nachfrage, ob Sapina von der Suspendierung überrascht war, schmunzelt er nur: "Lass uns lieber über das Spiel sprechen."Sapina hat zudem ein Sonderlob für die RWE-Fans übrig: "Wir hatten eine Riesenlast auf den Schultern nach dem 9:0 in zwei Spielen. Wir hatten turbulente sechs, sieben Tage. Deswegen ist das eine Wahnsinns-Erleichterung. Wir sind gerade durch die Fans durchgelaufen - unglaublich, wer alles da ist. Aber in jedem Gesicht hat man eine pure Erleichterung gesehen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WFRLaEdVZWUwZTFJMTZ5RDJrT1VLUUFVMlJDNUF4UDd1WUJpMlpPOXU4VT0= 