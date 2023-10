Freiburg (ots) -



Die Aufarbeitung dessen, was zum Gelingen des Terrorangriffs beigetragen haben könnte, dürfte lange dauern, Israel in seinen Grundfesten erschüttern und radikal verändern. Zunächst müssen sich dieses gepeinigte Volk und seine disparate Regierung aber der Aufgabe stellen, eine adäquate Antwort auf das Verbrechen der Hamas zu finden. Diese kann nur - weil die Terroristen Israel vernichten wollen - vorrangig militärisch sein. Damit begibt sich Israel jedoch faktisch in ein schier unauflösbares Dilemma. https://www.mehr.bz/khs287m



