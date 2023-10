'Regierungen sollten aufhören, AI insgesamt anzugehen. Stattdessen sollten sie sich auf die Regulierung von Anwendungsfällen konzentrieren,' sagt UAE's AI Minister.

Der AI Minister der UAE hat am Mittwoch die Länder dazu aufgerufen, rasch zu einem Konsens über AI Governance zu kommen. Dies sollte im Vergleich zum Pariser Abkommen, das erst nach Jahren zustande kam, schneller erfolgen.

Seine Exzellenz Omar Al Olama, UAE Minister of State for Artificial Intelligence, Digital Economy Remote Work Applications, sagte auf der Dubai Assembly for Generative AI, dass Länder eine neue Sicht auf die AI Governance benötigen.

"Ich glaube, die derzeitige globale Diskussion über die AI Governance führt zu nichts. Statt des Versuchs, die Technologie zu regeln, sollten wir uns auf die Anwendungsfälle konzentrieren," sagte er.

Während der Versammlung an der mehr als 2000 Personen teilnahmen, viele von großen Tech-Unternehmen wie Microsoft, Deloitte, PwC, IBM startete Dubai Future Foundation die Dubai Generative AI Alliance. Dies ist eine neue Allianz von Tech-Unternehmen, die Dubai dabei hilft, neue Technologien schneller einzusetzen und eine der fortschrittlichsten und effektivsten Regierungen zu entwickeln.

Khalfan Belhoul, CEO von DFF, rief Unternehmen und Innovatoren dazu auf, der Allianz beizutreten, die innovative Technologiepilotprojekte mit Ai, dem Metaverse und Web3 entwickeln wird.

Die Regierung von Dubai startete auch 'Dubai AI', ein mit generativer AI betriebener digitaler City Concierge. Diese digitale Plattform bietet Bürgern und Besuchern umfassende Dienste und Informationen zu Themen wie Gesundheit, Business und Bildung. Dies wird die Dienste der Regierung transformieren, war zu hören.

Die Versammlung erfuhr auch, wie der globale Bankensektor mit USD 400 Milliarden vom AI-Boom profitieren könnte.

Die globale Plattform hörte Vorträge von Experten von internationalen Tech- Unternehmungen und Beratungsfirmen. PwC sagte, dass die Automatisierung in der Arbeitswelt kurz bevor steht. Generative AI wird voraussichtlich in der Lage sein, alltägliche Aufgaben wie Flugbuchungen oder die Erstellung von Berichten autonom auszuführen. Und dies in großem Umfang und innerhalb der kommenden 18 bis 20 Monate.

Deloitte's führender Digitalexperte meinte, nukleare Fusion, Klimaaktionen und die Entdeckung von Drogen seien zentrale Vorteile des Einsatzes von generativer AI. Industrie und die pharmazeutischen Unternehmen werden sich wohl am schnellsten an die neuen Technologien anpassen.

Adel Al Redha, Emirates' Chief Operating Officer, sagte, ab November werde die Airline "die Cabin Crew durch Trainings mit komplexen Modellen an die generative AI heranführen."

