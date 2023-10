London (ots/PRNewswire) -Die Hisense Laser TV Championships sollen mit dem HERO L9H Laser TV auf die schädlichen Effekte blauen Lichts aufmerksam machenAm 12. Oktober startete Hisense, das weltweit tätige Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, die Hisense Laser TV Championships im Bluewater Shopping Centre in Kent, um sich den GUINNESS WORLD RECORDS -Titel für den "größten Starr-Wettbewerb" zu holen. Fast 300 Menschen haben sich freiwillig gemeldet und sich Hisense angeschlossen, um sich der Herausforderung zu stellen, mit der die Öffentlichkeit auf die schädlichen Effekte blauen Lichts für die Augen aufmerksam gemacht werden sollen.William Sinden, der GUINNESS WORLD RECORDS Juror, sagte: "Diesen GUINNESS WORLD RECORDS -Titelversuch und letztendlich seinen Erfolg zu beurteilen, hat mir wortwörtlich die Augen geöffnet! Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass Hisense es geschafft hat, einen neuen GUINNESS WORLD RECORD für den größten Starr-Wettbewerb mit nahezu 300 Teilnehmern aufzustellen - damit hält Hisense den aktuellen GUINNESS WORLD RECORDS -Titel!"Bei diesem Versuch wurden vier der Spitzenmodelle von Hisense, die Laser-TVs 120L9H, verwendet, die auf der jüngsten CEDIA 2023 als Editors' Choice ausgezeichnet wurden. Der TriChroma Laser TV Series L9 von Hisense ist mit einer breiten Palette von Funktionen ausgestattet, die das Zuhause in ein beeindruckendes Kinoerlebnis verwandeln, darunter die hochauflösenden Bilder der Dreifach-Laser-Konfiguration, die eine unglaubliche Helligkeit von 3.000 ANSI Lumen bietet und dank Dolby Vision HDR erstaunlichen Kontrast und Detailreichtum aufweist.Xu Zuyan, Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, erklärt das Prinzip des Schutzes der Augengesundheit durch einen Laser TV: "Der Laser TV L9 von Hisense ist aufgrund seiner diffusen Reflexionsbildtechnologie augenschonender als herkömmliche OLED-Modelle, weshalb wir uns entschlossen haben, der Welt die Macht eines komfortablen Fernseherlebnisses in dieser dramatischen Umgebung zu präsentieren. Der Hisense Laser TV ermöglicht eine geringere Lichtintensität als ein herkömmlicher OLED-Fernseher, vermeidet aktiv schädliches blaues Licht und gewährleistet gleichzeitig dieselbe Bildausgabe, was zu geringerer visueller Ermüdung bei längerem Fernsehen führt."Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Fernsehgeräten ist der Hisense Laser TV L9 TÜV-zertifiziert, um den Verbrauchern ein augenfreundlicheres Fernseherlebnis zu bieten, da er nachweislich wenig blaues Licht abgibt und flimmerfrei ist, was für mehr Augenkomfort sorgt und die Belastung der Augen reduziert.Laser-TVs sind jetzt die bevorzugte Wahl für das Heimkinoerlebnis der nächsten Generation. Zwischen Januar und August verzeichnete Hisense bei Laser TVs im Vergleich zum Vorjahr auf dem Auslandsmarkt ein Wachstum von 54,69 % und in Europa von 170,87 %.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246713/photo_01.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2246714/photo_02.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-sichert-sich-guinness-world-records-titel-fur-den-groWten-starr-wettbewerb-mit-296-teilnehmern-301956716.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5625816