net digital AG - MicroCap mit sehr grossen Plänen. Wenn man sich fragt, wo sich die grössten Chancen und natürlich damit einhergehend auch Risiken am Aktienmarkt finden lassen, kommt man unweigerlich zu den "Neuen", die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen, die neue Märkte, neue Ideen oder neue Ansätze zur Marktreife gebracht haben oder bringen. Klar ist: Bei MicroCaps kann man nur limitiert an den Markt gehen, da die geringe Liquidität sonst zu erratischen Kursausschlägen führen kann. Und immer gilt: MicroCaps können zum Tenbagger werden, leichter als bereits etablierte und grössere Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...