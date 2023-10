Die Aktie von PepsiCo (WKN: 851995) und die vieler anderer Lebensmittelkonzerne gerieten zuletzt unter Druck. Es waren Sorgen vor der Inflation und vor den möglichen Auswirkungen von Abnehm-Pillen wie Ozempic, die operative Sorgen schürten. Möglicherweise verginge so manchem Verbraucher der Appetit, was das Wachstum hemmen könnte. Das ist die Theorie. Die Praxis zeigt hingegen ein vollkommen anderes Bild. PepsiCo hat jedenfalls per 10. Oktober neue Quartalszahlen veröffentlicht. Die zeigen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...