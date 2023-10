HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4864/ Karin Lenhard wurde Ende August 2023 auf ihrem Vollblutaraber El Trocadero Europameisterin im Reitsport, Disziplin Western Pleasure. Dazu Vize-Europameisterin im Traditional Arabian Riding, insgesamt haben Karin und El Trocadero in ihrer Karriere bereits 5 Europameistertitel gesammelt, dazu zahlreiche Österreichische Meistertitel wie aktuell zusätzlich auch in den Disziplinen Western Trail und Ranchriding. Wir sprechen über Faszination, Setup, Training und die spezielle, ziemlich schwere, Wettkampfkleidung. Und: Wo kommen bei den Wettkämpfen plötzlich die ganzen männlichen Reiter her, wenn man in den Reitställen doch fast nur Frauen sieht? Auch Essen und Unterkunft von El Trocadero sind Thema ....

