Rohdiamant der Goldindustrie: Diese Aktie ist ein interessantes Vehikel um vom Gold-Bullenmarkt zu profitieren

Wenn die Inflation anhält, dürfte der Goldpreis steigen. Nutzen Sie Goldaktien, um das Rallye-Potenzial auszuschöpfen.

Liebe Leserinnen und Leser,

könnte sich ein weiterer Gold Boom am Horizont abzeichnen? Da die Weltwirtschaft wackelig aussieht, glauben einige Analysten, dass eine Flucht in die (vermeintliche) Sicherheit dazu führen könnte, dass die Menschen Gold kaufen und den Preis in die Höhe treiben.

Gold ist ein zyklischer Rohstoff, und auch die Unternehmen der Branche neigen dazu, zyklische Ergebnisse zu erzielen. Ihre Gewinne steigen, wenn der Goldpreis hoch ist, und sinken, wenn Gold billig ist.

Wenn Sie Goldaktien langfristig in Ihrem Portfolio halten möchten, sollten Sie sich der Volatilität der Branche bewusst sein.

Die Aktienkurse von Goldaktien spiegeln nicht direkt den täglichen Goldpreis auf den Rohstoffmärkten wider, ihre Erträge korrelieren jedoch mit den Goldpreisen. Anleger, die Goldaktien besitzen, wollen von Veränderungen des Goldpreises profitieren, ohne selbst physisches Gold besitzen oder lagern zu müssen.

Die Vorteile von Goldaktien liegen auf der Hand:

Sie profitieren vom Goldpreis, ohne physisches Gold besitzen oder lagern zu müssen.

Die Preise für Goldaktien sind möglicherweise nicht so volatil wie der Goldpreis.

Sie können eine potenzielle Absicherung gegen Inflation bieten.

Darüber hinaus können Goldminenbetreiber eine erhebliche Hebelwirkung auf den Goldpreis ausüben. Aufgrund der Fixkostenstruktur des Bergbaugeschäfts fließen alle Umsätze über einem Breakeven-Preis direkt in die Gewinne ein.

Wenn Sie also Ihr Goldengagement erhöhen möchten, sollten Sie Skeena Resources (WKN: A3CRER) in Betracht ziehen, mit dem gelben Metall zu spielen:

In diesem Update werfen wir einen Blick auf die Bewertung der Aktie nach dem Rückgang und auf die jüngsten Entwicklungen.

Für den Junior-Gold-Sektor waren es zuletzt harte zwei Jahre, und auch fortgeschrittenere Entwickler blieben nicht verschont. Dies wird daran deutlich, dass mehrere Unternehmen mehr als 65 % unter ihren Höchstständen lagen.

Skeena Resources (WKN: A3CRER) bildet da keine Ausnahme, da es zeitweise ca. 68 % unter seinen Höchstständen lag und einen beträchtlichen Teil seiner Gewinne vom Markttief im Jahr 2020 wieder abgeben musste.

Positiv zu vermerken ist, dass sich aus fundamentaler Sicht kaum etwas geändert hat, und die Dinge haben sich wohl verbessert, mit einer größeren Ressource, die sich zu 100 % im Besitz von Skeena bei Snip befindet, einem Projekt, das risikoärmer ist, und einem Hinweis auf weiteres Aufwärtspotenzial in der Tiefe NEX-Zone: Bohrloch 1081 ergab etwa 4,6 Gramm Goldäquivalent pro Tonne auf 32,2 Metern.

Snip-Ressource und aktuelle Entwicklungen

Erst letzten Monat veröffentlichte Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) eine aktualisierte Ressourcenschätzung für sein Snip-Projekt, das etwa 50 Kilometer westlich seines Vorzeigeprojekts Eskay Creek liegt, mit einer erheblichen Verbesserung der Ressourcenbasis!

Tatsächlich stiegen die angegebenen Unzen von Snip um 237 % auf ~823.000 Unzen Gold (~2,7 Millionen Tonnen mit 9,35 Gramm pro Tonne Gold) bei einem konservativen Goldpreis von 1.700 $/Unze, und das Unternehmen wies darauf hin, dass die von Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) und Hochschild ( OTCQX:HCHDF ) hat das Vertrauen in die historischen Bohrdaten und das Vertrauen in die Kontinuität des Erzkörpers erhöht.

Snip Resource Base - Quelle: Unternehmenswebsite

Dies ist eine sehr positive Entwicklung für das Unternehmen, denn während seine andere potenzielle hochwertige Futterquelle (Albino Lake) weiterhin umstritten ist, könnte eine Ressource von etwa 2,7 Millionen Tonnen oder eine Reservebasis von etwa 2,0 Millionen Tonnen das bereits beeindruckende Produktionsprofil noch verstärken (ca. 350.000 GEOs pro Jahr), mit einem Potenzial für mehr als 6 Jahre bei einer Produktionsrate von 1.000 Tonnen pro Tag.

Katie MacKenzie, Direktorin Investor Relations von Skeena, äußert sich im Interview mit Jochen Staiger von Commodity TV zum Update der Snip Resource und gibt darüber hinaus einen Ausblick:

Wie wir erfahren haben arbeitet das Unternehmen weiterhin daran, die Wachstumsaussichten für die zukünftige Goldproduktion bei Eskay Creek in British Columbia zu verbessern.

Das Eskay Creek-Projekt oder das Kronjuwel von Skeena Resources

Das Eskay Creek-Portal besteht aus 8 Mineralpachtverträgen, 2 Oberflächenpachtverträgen und mehreren nicht patentierten Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 6.151 Hektar. Eskay verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, einschließlich wetterfester Straßenanbindung und Nähe zur neuen 287-kV-Nordwestübertragungsleitung. Das Wasserkraftwerk Volcano Creek liegt 7 km von Eskay entfernt.

Obwohl Eskay Creek bereits zu den besten unerschlossenen Vermögenswerten im gesamten Sektor gehört, ist das Explorationspotenzial hier erheblich, insbesondere nach der Veröffentlichung von Bohrloch 1081, auch bekannt als Eskay Deeps Discovery. Als dieses Loch letztes Jahr um diese Zeit gebohrt wurde, stellte das Unternehmen fest, dass es sich um ein völlig neues Vorkommen einer in Rhyolith enthaltenen Mineralisierung handelte, und diese Entdeckung war wichtig, da sie darauf hindeutet, dass in der Tiefe am nördlichen Ende seiner Mine erhebliches Explorationspotenzial besteht Plan (Northern Extension Zone - NEX). Und wenn das Unternehmen in der Lage wäre, eine hochgradige Ressource angemessener Größe in der Tiefe abzugrenzen (vor kurzem wurde Bohrloch 1081 bis in eine vertikale Tiefe von etwa 850 Metern gebohrt), würde dies sicherlich eine weitere Verlängerung der Minenlebensdauer und einen möglichen zukünftigen Untertagebetrieb unterstützen. Die folgende Aussage von Präsidenten und CEO Randy Reichert zu Bohrloch 1081 ist ebenfalls wichtig:

"Es war aus Rhyolith - es war nicht die Hauptverpackung aus Tonstein, die das 50, 60 Gramm schwere Material enthält, nach dem wir wirklich suchen. Aber was es uns wirklich zeigte, ist, dass das Zufuhrsystem da draußen lebendig und gerecht ist." Ebenso wichtig ist, dass die Signatur, die wir von den Elementen in diesem Loch sehen, sehr, sehr ähnlich zu dem ist, was wir am südlichen Ende der Lagerstätte sehen. Unsere Geologen sind also begeistert - sie denken, dass wir es bekommen in der Nähe der Stelle, an der wir das ausatmende Ereignis sehen konnten, also bohren wir diesen Sommer etwa 15, 16 Löcher, um wirklich nach diesem 50, 60 Gramm schweren Material zu suchen, dieser Erweiterung der hochgradigen Lagerstätte Eskay Creek."

Loch 1081 - Eskay Deeps - Quelle: Unternehmenspräsentation

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Die Aktie von Skeena Resources ist ein sehr interessantes Vehikel, um vom erwarteten Gold-Bullenmarkt zu profitieren!

Diese Aktie dürfte immens von einem Bullenmarkt beim Gold profitieren, der als Folge einer zwischen Ende 2023 und dem nächsten Jahr 2024 erwarteten Rezession auftreten könnte.

Wenn die Inflation anhält, dürfte der Goldpreis steigen. Nutzen Sie Goldaktien wie die von Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF), um das Rallye-Potenzial auszuschöpfen.

Aus der Machbarkeitsstudie geht hervor , dass 10 Jahre oder mehr Gold- und Silberabbau im Tagebau mit etwa 5,9 Millionen Unzen Goldäquivalent an gemessenen und angezeigten Ressourcen einen Nettobarwert [NPV] von 1,4 Milliarden CAD haben oder etwa 1,06 Milliarden US-Dollar (zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels).

Da die Aktien an der New Yorker Börse derzeit eine Marktkapitalisierung von 400 Millionen US-Dollar haben, bedeutet der Erwerb einer Aktie von Skeena Resources, dass Sie die Aktie mit einem hohen Abschlag von fast 65 % erwerben!

Wachstumspotenzial, das dieses Projekt für Aktien von Skeena Resources mit sich bringt.

Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) ist im Vergleich zu anderen Entwicklern insofern einzigartig, als das Risiko eines Investitionsausfalls recht gering ist, da das Unternehmen über eine bereits errichtete Tailings-Anlage verfügt, über eine weniger veraltete Studie verfügt und von einer Brachfläche und einer relativ kleinen Anlage profitiert (~3,7 Millionen Tonnen pro Jahr).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir angesichts der enormen und wachsenden Ressourcen von Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) in einem Tier-1-Rechtsgebiet, seines Potenzials für branchenführende Margen und seines ungenutzten Explorationspotenzials in der Tiefe den aktuellen Kurs als Kaufgelegenheit betrachten würden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.skeenaresources.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

