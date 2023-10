Hamburg (ots) -Der NDR feierte am gestrigen Freitagabend die 1000. Ausgabe der NDR Talk Show mit viel Konfetti und einer illustren Gästerunde.1,55 Millionen Zuschauer*innen sahen bundesweit die Sendung. Im NDR Sendegebiet kam die Jubiläumsshow auf grandiose 22,6 % Marktanteil. Es war eine der erfolgreichsten Ausgaben in der Geschichte der NDR Talk Show.Barbara Schöneberger, die ihre 350. Talk Show moderierte und Hubertus Meyer-Burckhardt, der bereits zum 517. Mal Gastgeber war, begrüßten unter anderem Günther Jauch, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Tim Mälzer, Lili Paul-Roncalli, Ina Müller, Carolin Kebekus, Mario Barth und viele weitere Prominente wie Musiker Axel Bosse im Studio.Einer der Höhepunkte in der mit 157 Minuten extralangen Ausgabe war, als Günther Jauch Moderatorin Barbara Schöneberger das "Du" anbot und beide sogleich live vor den Kameras Brüderschaft tranken.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5625929