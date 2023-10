Das Metaverse - für einige undurchschaubar, für andere unumgängliche Zukunft. Besonders seit der Umbenennung von Facebook in Meta ist die Verschmelzung von On- und Offline-Welt in aller Munde. Aber wie funktioniert das eigentlich? Und vor allem: wie bezahlt man in der neuen Realität? Führt der Weg zu Reichtum etwa nur noch über Kryptowährungen? Die Tech-Experten Cathy Hackl, Dirk Lueth und Tomasso Di Bartolo haben sich diese und viele weitere Fragen zu der neuen Realität in ihrem Buch "Erfolgreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...