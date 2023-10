News von Trading-Treff.de Das Wochenfazit zum DAX und der Wall Street nach den Israel-News fällt nahezu unverändert aus. Meine Tradingideen und Ausblick zur KW42 Widerstand 15500 aus dem Blickwinkel verloren Wir blicken noch einmal kurz auf die Wochenendanalyse am 05.10.2023 zurück, in der ein Ausbruch aus der Seitwärtszone in Aussicht gestellt wurde (Rückblick 1): Dieser Ausbruch erfolgte dann erst am Dienstag, trug den Index jedoch bis zum Donnerstag ...

