NexGen Energy: aktueller Top-Pick im Uran-Sektor!

Chartformation & Handelsvolumen sorgen für interessantes Pullback-Setup bei der kanadischen Uran-Aktie NexGen Energy (NXE)!

Symbol: NXE ISIN: CA65340P1062

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die NexGen-Energy-Aktie überzeugt mit einem stabilen Aufwärtstrend und einem Halbjahresplus von rund 49 Prozent. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch testete mehrfach den 50-Tagedurchschnitt, formierte dabei knapp darunter eine schöne Unterstützungslinie, lag aber mit Schlusskursen stets darüber.

Chart vom 13.10.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 5.58 USD

Meinung: NexGen Energy Ltd., mit Sitz in Vancouver, ist ein kanadisches Unternehmen, das Uranprojekte erwirbt, erforscht und entwickelt. Diese liegen vor allem im Athabasca-Becken im Bundesstaat Saskatchewan. Die Kursentwicklung ist beeindruckend. Uran-Fans sollten aber wissen, dass es nicht die fundamentalen Kennzahlen sind, die die Kurse treiben. Im Gegenteil: In den letzten zehn Jahren erreichte das Unternehmen ein paar Mal die schwarze Null, erwirtschaftete aber keine Gewinne! Auch für Folgejahre bis einschließlich 2025 sieht es nicht besser aus! Wichtige Kostenfaktoren sind die Erschließung der Förderstätten, die Entsorgung und Lagerung von Abfällen sowie finanzielle Rückstellungen für zukünftige Stilllegungen gemäß anspruchsvollen Umwelt- und Sicherheitsstandards. Kurstreiber ist derzeit vor allem der weltweite Ausbau der Kernenergie, der Investoren erwarten lässt, dass die Uranpreise weiter ansteigen. Hinzu kommt, dass Queen's Road Capital aus Honkong 70 Millionen USD in Next Gen investiert hat, was die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte der auf Rohstoffe spezialisierten Investmentgesellschaft darstellt.

Mögliches Setup: Bei unserem Long Setup setzen wir den Trigger über der letzten Tageskerze. Als Absicherung dient die genannte Unterstützung bei etwa 5.40 USD und als Kursziel peilen wir das ebenfalls bereits erwähnte Pivot-Hoch vom 25. September an. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 8. November auf der Agenda, so dass sie unser Setup nicht weiter stören. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NXE.

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.