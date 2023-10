© Foto: Remko de Waal - picture alliance / ANP



Dabei fahren die Dänen mit angezogener Handbremse. In den USA gibt es eine Lieferbeschränkung für Ozempic und Wegovy. Trotzdem kann Novo Nordisk die Umsatz- und EBIT-Prognose zum dritten Mal erhöhen. Ein Kaufsignal!Kurz vor den Zahlen, die am 2. November veröffentlicht werden, schafft Novo Nordisk den Hattrick. Zum dritten Mal im laufenden Geschäftsjahr heben die Dänen die Prognose an. Und nicht um ein paar Prozentpünktchen. Nein, bei Novo Nordisk brummt es gewaltig. Die Mittel Ozempic und Wegovy werden dem Pharma-Konzern aus der Hand gerissen. Das Umsatzwachstum in diesem Jahr soll jetzt zwischen 32 und 38 Prozent liegen. Zuvor war Novo Nordisk von einer Steigerung der Erlöse von 27 bis 33 …