Der Edelmetallmarkt hat in dieser Woche spürbare Dynamik erfahren. Besonders beeindruckend war der Aufschwung bei Gold und Silber, die jeweils starke Gewinne verzeichnen konnten. Doch was steckt hinter diesem Phänomen, und wie nachhaltig ist dieser Trend? Der folgende Artikel beleuchtet diese Fragen.Edelmetalle als sichere Häfen in unsicheren ZeitenAnzeige:Die Preise für Gold (TVC:GOLD) und Silber (TVC:SILVER) haben diese Woche deutliche Steigerungen erlebt: Gold legte um 5,5% auf 1933 US-Dollar zu, während Silber sich um 5,2% auf ...

