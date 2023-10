Berlin (ots) -Für sich sein oder allein sein - wie dieser Zustand bewertet und eingeordnet wird, ist individuell unterschiedlich. Während ein bewusster Rückzug häufig als Kraftquelle genutzt wird, setzt unerwünschtes Alleinsein vielen Menschen zu und kann sogar krank machen. Dr. med. Hannes Horter, Chefarzt der Oberberg Fachklinik Weserbergland und Chefarzt der Oberberg Tagesklinik Hannover, informiert über Einsamkeit und die Auswirkungen auf die Gesundheit.Die Gründe für Einsamkeit können vielfältig sein - ein Schicksalsschlag, eine neue Lebenssituation wie ein Umzug oder ein Jobwechsel sind einige Möglichkeiten. "Im Allgemeinen wird mit Einsamkeit ein unangenehmer Zustand verbunden, der durch unzureichend erlebte soziale Beziehungen, Gesellschaft oder Intimität ausgelöst wird. Er ist abzugrenzen vom physischen Alleinsein, das situativ durchaus positiv erlebt werden kann", weiß Dr. Horter. Die subjektive Bewertung einer Situation entscheidet also darüber, ob Alleinsein mit einem Gefühl von Einsamkeit einhergeht.Einsamkeit trotz Zweisamkeit?Das Gefühl von Einsamkeit hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob man sich in Gesellschaft von Mitmenschen befindet. Auch wenn man von einzelnen oder vielen Menschen umgeben ist, kann das Gefühl des Alleinseins entstehen - zum Beispiel dann, wenn man sich ausgegrenzt oder unverstanden fühlt. Selbst in Paarbeziehungen kommt Einsamkeit vor. Die Bedürfnisse und Gewohnheiten von Menschen verändern sich im Laufe des Lebens, was zur Herausforderung für eine langjährige Beziehung werden kann. Insbesondere wenn sich der Wunsch nach gegenseitiger Nähe unterschiedlich entwickelt, sich gemeinsame Routinen verlieren oder die Paarkommunikation gestört ist, kann es zu Einsamkeit in oder trotz Paarbeziehung kommen. Die unterschiedliche Anpassung an neue Lebenssituationen etwa nach der Geburt eines Kindes, während der Stillzeit aber auch bei einer schweren Erkrankung der Partnerin oder des Partners sind typische Ursachen. "Eine Erkrankung, körperlich oder psychisch, kann Einsamkeit hervorrufen - sowohl beim erkrankten als auch dem gesunden Menschen", erklärt der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.Mögliche Folgen von Einsamkeit für die GesundheitDas dauerhafte Gefühl von Einsamkeit ist für die Betroffenen nicht nur unangenehm, sondern kann krank machen - körperlich und psychisch. Einsamkeit ist ein erheblicher Stressor, und Stress setzt bekanntlich zu. So geht chronische Einsamkeit häufig mit Stressfolgeerkrankungen einher wie mit erhöhtem Blutdruck, einem geschwächten Immunsystem oder einem erhöhten Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Auch die Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken, nimmt bei einsamen Menschen zu. Außerdem steigt das Risiko für eine Depression oder Angsterkrankung.Der Einsamkeit entkommenSelbstfürsorge ist ein wichtiger Faktor bei dem Weg aus der Einsamkeit. Dazu gehört etwa, sich um sein Äußeres zu kümmern, sich zu versorgen, indem man zum Beispiel auch für sich allein kocht, oder Freizeitaktivitäten wie einen Kinobesuch oder den Besuch einer Ausstellung wahrzunehmen. Sich ehrenamtlich zu betätigen, oder sich bei einem Verein anzumelden, kann eine Möglichkeit sein, seinem Alltag einen Sinn zu geben und soziale Kontakte zu knüpfen."Für langfristige, glückliche Beziehungen ist eine gesunde Paarkommunikation essenziell. Dabei bedeutet Kommunikation nicht ausschließlich verbaler Austausch. Das Kochen des Lieblingsgerichts der Partnerin oder des Partners kann zum Beispiel eine klare Botschaft der Zuneigung sein, ebenso wie das Einschalten eines von der Partnerin oder des Partners favorisierten Fernsehprogramms oder das Leben von Sexualität", weiß Dr. Horter.Häufig gelingt es jedoch nicht ohne weiteres, soziale Kontakte aufzubauen und die entstandene Distanz zur Partnerin oder dem Partner zu überwinden. Oft steht hinter der gefühlten Einsamkeit eine persönliche, komplexe Geschichte. Im Rahmen einer Einzel- oder Paartherapie wie sie zum Beispiel in der Oberberg Fachklinik Weserbergland angeboten werden, besteht die Möglichkeit, den Ursachen der Einsamkeit auf den Grund zu gehen und Strategien zu entwickeln, um dem Alleinsein zu entkommen. Bemerkt man bei sich ein andauerndes Gefühl von Müdigkeit oder innerer Leere und häufen sich negative, destruktive Gedanken, kann ärztlicher Rat sinnvoll sein. 