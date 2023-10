Über viele Jahre wurde zu wenig in die Exploration und Produktion investiert. Nun ziehen die Ausgaben an. Ölservicefirmen profitieren - fünf Aktien mit Aufholpotenzial Auf hoher See tut sich was. Bohrschiffe und Ölplattformen sind unterwegs, um neue Rohstoffquellen zu erschließen. Der US-Konzern Transocean verzeichnet auf jeden Fall eine rege Nachfrage nach seinen Schiffen. Und das nicht nur für die nächsten Wochen. Zuletzt wurden Schiffe verbindlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...