Düsseldorf/Olpe (ots) -Zum vierten Mal geht ein Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie ins Sauerland: Nach Lüdenscheid (April 2022), Lennestadt (September 2020) und Sundern (Januar 2020) freuen sich im Oktober in Olpe 487 Glückspilze mit 642 Losen über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Besonderen Grund zur Freude haben vier Gewinner*innen mit fünf Losen - denn sie gewinnen dank ihres gezogenen Postcodes 57462 WS zusammen 700.000 Euro und erhalten damit 140.000 Euro je Los. Und auch der gute Zweck gewinnt bei der Soziallotterie immer: Bei der großen Postcode-Party auf dem Marktplatz erhält die Organisation In safe hands einen symbolischen Förderscheck in Höhe von 150.000 Euro.Sonne satt und strahlende Gesichter an diesem Super-Samstag im Sauerland: Auf dem Marktplatz feiern hunderte Gewinner*innen zusammen den Oktober-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Besonders groß ist die Freude bei vier Gewinner*innen mit fünf Losen: Dank ihres gezogenen Postcodes 57462 WS jubeln sie über insgesamt 700.000 Euro, was je Los 140.000 Euro entspricht."Ich habe schon länger an einer anderen Lotterie teilgenommen. Das war nie so erträglich", erzählt Alexandra* und schaut dabei ungläubig auf ihren 140.000 Euro-Scheck. "Dann habe ich gedacht, schauen wir mal, ob es woanders besser klappt und habe mir Anfang 2022 das Los bei der Deutschen Postcode Lotterie gekauft. Und jetzt steht ihr hier. Ich bin geplättet."Mit den vier Postcode-Gewinner*innen freuen sich 483 weitere Glückspilze, deren Postcode zwar nicht gezogen wurde, die aber mit ihren Losen in der dazugehörigen Postleitzahl 57462 teilnehmen: Sie teilen sich ebenfalls 700.000 Euro, was bei 637 Losen 1.098 Euro pro Los bedeutet. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 86 Gewinner*innen freuen sich damit über 2.196 Euro, 34 über 3.294 Euro."Ich bin so überzeugt von dem Postcode-Konzept"Einer von ihnen ist Dieter*, mit dem es ein besonderes Wiedersehen gibt: Bereits im Dezember 2022 hatte er Besuch von Felix Uhlig bekommen, weil er mit seinem Los den Samstags-Straßenpreis in Höhe von je 10.000 Euro gewonnen hatte. Da er weiter an den Ziehungen in der zum gewinnenden Postcode dazu gehörigen Postleitzahl 57462 teilnimmt und nun sogar zwei Lose hat, darf er erneut jubeln und sich über insgesamt 2.196 Euro freuen. "Dass ihr nochmal mit einer so tollen Nachricht vorbeikommt, ist großartig. Im Dezember hatten Freunde und Arbeitskollegen natürlich von meinem Gewinn mitbekommen. Viele von denen haben sich auch ein Los gekauft und sind heute mit unter den Glücklichen", sagt der 63-Jährige und strahlt. "Ich bin so überzeugt von Postcode-Konzept, weil ich mit meinen Losen etwas Gutes tun kann und gleichzeitig auch etwas gewinnen kann - und das jetzt sogar das zweite Mal!"Bei der großen Scheck-Überraschung auf dem Marktplatz in Olpe feiern die Monatsgewinner*innen zusammen mit Angehörigen, den Lotterie-Glücksboten Felix Uhlig und Giuliano Lenz sowie dem Team der Deutschen Postcode Lotterie. Und auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Markus Bröcher, gratuliert der Gewinnergruppe."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn nicht nur die Gewinner*innen in Olpe dürfen sich freuen - alle Teilnehmer*innen in Nordrhein-Westfalen machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits über 1.000 soziale und grüne Projekte mit rund 42,5 Millionen Euro gefördert werden. Darunter auch die Organisation In safe hands, deren Initiator Jonas Ermes in Olpe von den Lotterie-Glücksboten einen symbolischen Förderscheck in Höhe von 150.000 Euro überreicht bekommt. Mit der Summe wird u.a. das Projekt Bunter Ball unterstützt. Bei diesem Projekt geht es um das soziale Miteinander von Kindern, den Abbau kultureller, ethnischer oder religiöser Barrieren sowie die physische und psychische Gesundheit von Grundschulkindern. Dazu gehört auch, dass sich Kinder ihrer Rechte bewusst werden. Deshalb hat In safe hands dank der Unterstützung der Teilnehmenden das Kinderbuch "Rederike und die Kinder vom Vogelberg" entwickelt, das mit sechs Geschichten die Themen Kinderschutz und Kinderrechte altersgerecht veranschaulicht.Sauerland im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie im Sauerland konnten sich in der Vergangenheit bereits über drei Monatsgewinne freuen: Im April 2022 jubelten 294 Gewinner*innen in Lüdenscheid (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/07-apr-2022-58511-luedenscheid-nordrhein-westfalen), im September 2020 eine große Gewinnergruppe in Lennestadt (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/03-sep-2020-57368-lennestadt-nordrhein-westfalen) und wenige Monate zuvor wurde Sundern (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/03-jan-2020-59846-sundern-(-sauerland)-nordrhein-westfalen) von Fortuna heimgesucht. Dort feierten 200 Glückspilze den Januar-Monatsgewinn.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. 