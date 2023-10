Frankfurt/Aaachen (ots) -Seit einer Woche sorgen der Terror der Hamas und die darauffolgenden israelischen Militäroperationen für unmenschliches Leid. Die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international und das Werk für Entwicklungszusammenarbeit Misereor appellieren angesichts der Situation in Gaza an die Bundesregierung, sich nachdrücklich für die Einhaltung des internationalen Völkerrechts und die unverzügliche Einrichtung humanitärer Korridore für die Versorgung der dortigen Bevölkerung einzusetzen. Die völkerrechtswidrigen Angriffe auf die Zivilbevölkerung, zivile Infrastruktur und medizinische Einrichtungen müssten eingestellt werden.Beide Organisationen arbeiten seit Jahren mit Gesundheitsdiensten und Menschenrechtsorganisationen in der Region und in Gaza zusammen. "Nach allem, was wir von unseren Partnerorganisationen hören, wissen wir, dass die Situation entsetzlich ist. Wir befinden uns vor den Augen der Weltöffentlichkeit inmitten einer humanitären Katastrophe, die sich in rasender Geschwindigkeit verschärft. Das Gesundheitssystem, die Strom- und die Wasserversorgung sind vollständig kollabiert", so Tsafrir Cohen, Geschäftsführer von medico international.Hohe Zahl von Verletzten in überfordertem GesundheitssystemDie israelischen Vergeltungsschläge auf den brutalen Angriff der Hamas treffen auf ein ohnehin geschwächtes Gesundheitssystem. Viele der Verwundeten sind derzeit laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) Kinder und Ältere. Die Kapazitätsgrenzen der Krankenhäuser sind überschritten. Die hohe Zahl der Verletzten habe die bestehenden Strukturen schon seit Tagen überfordert. OPs seien ohne Strom und Blutkonserven nicht durchführbar, die medizinische Betreuung von Geburten kaum mehr möglich. "Nicht nur der Krieg, auch behandelbare Verletzungen und Krankheiten verursachen in diesen Tagen in Gaza Tote", so Cohen.Wir brauchen Korridore der MenschlichkeitDurch die Blockade von Trinkwasser- und Treibstofflieferungen sind die Vorräte so gut wie aufgebraucht. "Die Versorgung mit Wasser, Treibstoff und Strom muss wieder hergestellt werden. Es braucht jetzt Korridore der Menschlichkeit. Die Menschen in Gaza können nicht kollektiv für die brutalen Überfälle der Hamas in Haftung genommen werden", erklärt Misereor-Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel.Pressekontakt:Mario Neumann+49 179 88 78 538neumann@medico.deBarbara Wiegard+49 171 3358887barbara.wiegard@misereor.deOriginal-Content von: medico international e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14079/5626387