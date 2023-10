SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company baut sein Produktportfolio im Bereich NEW Energy Vehicles (NEVs) weiter aus und plant die Einführung eines Pickups. Über einen neuen Pickup der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) sind am Freitag im Internet einzelne Patentbilder...

Den vollständigen Artikel lesen ...