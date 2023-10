Interessiert an hohen Ausschüttungen? Kein Problem! Sichern Sie sich noch in dieser Woche diese drei Aktien und erhalten Sie bald bis zu 10,9 Prozent Dividendenrendite. Schnell sein lohnt sich, bevor die Aktien ihren Ex-Dividendentag haben. Es ist allgemein bekannt: Wer Aktien an ihrem offiziellen Ex-Dividendentag hält, der hat Anspruch auf die Ausschüttung des Unternehmens. Aus diesem Grund ist es ein beliebter Sport für Anleger geworden, sich Hochdividendenaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...