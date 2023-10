JinkoSolar ist momentan im Bullenmodus. Immerhin liegen die Kurse 6,92 Prozent höher als noch vor einer Woche. Die Aktie ging an drei der fünf Sitzungen mit Aufschlägen aus dem Handel. Das Tagesplus von 8,86 Prozent am Dienstag war dabei besonders hervorzuheben. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen? Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...