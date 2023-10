Freiburg (ots) -Vor 25 Jahren hat der Badische Verlag die Gratiszeitung "Der Sonntag" auf den Weg gebracht. Dass es die Zeitung 25 Jahre später immer noch geben würde, war damals nicht abzusehen. "Der Sonntag" war auf Freiburgs Zeitungsmarkt umkämpft - und der Widerstand zäh. In der Jubiläumsbeilage spricht Verleger Wolfgang Poppen im Interview über die Anfänge des "Sonntags" - und die Neuausrichtung der kostenlosen Zeitung seit 2020: "Alle unsere Inhalte, sei es unter der Woche oder am Wochenende, werden von ausgebildeten Redakteuren produziert. Chefredakteur und Verleger halten für die Inhalte ihren Kopf hin und haften - anders als bei den pseudo-sozialen Medien oder auch bei Google, das Millionen mit fremden Inhalten verdient. Wir hier freuen uns auf die nächsten 25 Jahre!"Die Jubiläumsbeilage steht in App und eZeitung unter "Magazine" https://mehr.bz/bof8621Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5626446