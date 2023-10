Der Bitcoinpreis befindet sich seit Mitte August in einer Seitwärtsphase und pendelt zwischen 24.900 USD und 28.600 USD hin und her. Bisher hat aber die Leitrecheneinheit aus dem Krypto-Spektrum es nicht geschafft, einen Wochen- geschweige denn Monatsschlusskurs oberhalb des 200er Durchschnittskurses auszubilden. Im Gegenteil, bisher ist BTCUSD jedes Mal daran abgeprallt. Das zeugt im Moment nicht von Stärke und lässt Zweifel am Willen der Bullen aufkommen, diese wesentliche Hürde nehmen zu wollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...