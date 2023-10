EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

TAG Immobilien AG: Neue Mitglieder im Aufsichtsrat der TAG; Claudia Hoyer und Martin Thiel führen das Unternehmen zukünftig als Co-CEOs



16.10.2023 / 07:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Neue Mitglieder im Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG; Claudia Hoyer und Martin Thiel führen das Unternehmen zukünftig als Co-CEOs Eckhard Schultz als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt

Beate Schulz und Björn Eifler als Vertreter der Arbeitnehmer*innen neu gewählt; Frauenquote im Aufsichtsrat damit weiterhin bei 33%

Claudia Hoyer und Martin Thiel zu Co-CEOs ernannt; Vorstandsanstellungsvertrag mit Martin Thiel um weitere fünf Jahre verlängert Hamburg, 16. Oktober 2023 Neue Mitglieder im Aufsichtsrat Mit gerichtlichen Beschluss vom 9. Oktober 2023 wurde Eckhard Schultz zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats der TAG Immobilien AG (TAG) bestellt. Die Bestellung gilt zunächst bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die für Mai 2024 geplant ist. Dort wird sich Eckhard Schultz den Aktionär*innen zur Wahl stellen. Eckhard Schultz ist nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und einem Studium der Wirtschaftswissenschaften bereits seit vielen Jahren in der Finanz- und Immobilienbranche tätig. Nach seiner Zeit im Immobilienbereich der Schörghuber Unternehmensgruppe in München in den Jahren 2002 bis 2009 wechselte er zur LEG Immobilien SE, für die er zehn Jahre als Finanzvorstand und stellvertretender CEO tätig war und die er 2013 erfolgreich an die Börse führte. Es ist geplant, dass Eckhard Schultz zukünftig den Vorsitz des Prüfungsausschusses innerhalb des TAG-Aufsichtsrats übernimmt. Mit Beate Schulz, die in der Rechtsabteilung der TAG beschäftigt ist, und Björn Eifler, der als Teamleiter in der Immobilienbewirtschaftung innerhalb des Konzerns arbeitet, ziehen darüber hinaus zwei von den Mitarbeitenden der TAG neu gewählte Arbeitnehmervertreter*innen in den Aufsichtsrat ein. Damit ist der Aufsichtsrat der TAG, dem weiterhin Olaf Borkers, Prof. Dr. Kristin Wellner und Dr. Philipp Wagner angehören, wieder vollständig besetzt. Die Frauenquote im Aufsichtsrat beträgt damit, wie in der Vergangenheit, 33%. Im Vorstand und in den ersten beiden Führungsebenen beläuft sich die Frauenquote bereits auf 50% bzw. nahezu 60%. Olaf Borkers, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TAG: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Eckhard Schultz einen ausgewiesenen Branchen- und Kapitalmarktexperten für den Aufsichtsrat gewinnen konnten. Seine Expertise und Erfahrungen sind für uns gerade in diesem schwierigen Marktumfeld von großem Wert. Zugleich begrüßen wir Beate Schulz und Björn Eifler sehr herzlich als neue Aufsichtsratsmitglieder, die als Arbeitnehmervertreter*innen die Perspektive und Interessen unserer Mitarbeitenden mit einbringen." Ernennung beider Vorstände zu Co-CEOs in Ergänzung ihrer fortbestehenden Funktionen als COO und CFO Die beiden Vorstände der TAG, Claudia Hoyer und Martin Thiel, sind seit 2012 bzw. 2014 als operativer Vorstand (COO) bzw. Finanzvorstand (CFO) für den Konzern tätig und führen das Unternehmen seit Beginn des Jahres 2022 als zweiköpfiger Vorstand. Diese Kontinuität im Vorstand und gemeinschaftliche Verantwortung soll auch zukünftig fortgeführt werden. Vor diesem Hintergrund wurden die beiden Vorstände durch den Aufsichtsrat zu Co-CEOs ernannt und der Vorstandsanstellungsvertrag mit Martin Thiel um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2029 verlängert. Der Vorstandsanstellungsvertrag von Claudia Hoyer läuft ebenfalls noch langfristig bis zum 30. Juni 2027. "Claudia Hoyer und Martin Thiel haben schon in der Vergangenheit wesentliche strategische Entscheidungen, wie zum Beispiel den Markteintritt der TAG in Polen, gemeinsam getroffen. Insofern ist die jeweilige Ernennung zu Co-CEOs nur konsequent. Im Aufsichtsrat freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam, das gerade in den vergangenen Monaten durch die erfolgreiche Umsetzung unseres Verkaufsprogramms und die abgeschlossenen Refinanzierungsmaßnahmen viel dazu beigetragen hat, dass die TAG heute strategisch und finanziell gut aufgestellt ist", ergänzt Olaf Borkers.

Presseanfragen TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor & Public Relations Telefon +49 (0) 40 380 32 305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com



16.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

