Noch Ende September hielt sich der Gold-Future nach Bruch eines wichtigen Supports um das 61,8 % Fibonacci-Retracement in einem regelkonformen Verkaufssignal auf, der Wind drehte mit Ausbruch der kriegerischen Handlungen im Nahen Osten. Am Freitag wurde ein Kurssprung von über 3,4 Prozent auf 1.930 USD verzeichnet. Nach einem frischen Rekordhoch Anfang Mai bei 2.081 US-Dollar prallte der Gold-Future an seinen Vorgängerhochs aus 2020 wie erwartet ...

