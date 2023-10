Die Aktie von Rheinmetall hat sich in der vergangenen Woche extrem stark präsentiert. Mit einem Plus von 15,1 Prozent war sie der klare Wochengewinner im DAX vor Adidas und Symrise. Auch zum Wochenschluss am Freitag gehörte sie mit einem Plus von 0,2 Prozent zu den sechs einzigen Gewinnern des Tages im deutschen Leitindex.Angesichts des angeheizten Nahost-Konflikts sind die Papiere von Rheinmetall wieder verstärkt in den Fokus der Anleger gerückt. Zudem profitiert das Papier von optimistischen Analystenstimmten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...