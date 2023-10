Der DAX (WKN: 846900) hat zum Ende der vergangenen Woche deutlich an Schwung verloren. Nach der Veröffentlichung des US-Inflationsberichts brach der Erholungsversuch ab. Die Wochengewinne lösten sich in Luft auf, am Ende stand ein Minus von 43 Punkten bzw. -0,28% auf 15.186 Punkte, nachdem es zwischenzeitlich ein Plus von 350 Punkten auf 15.575 Punkte gegeben hatte. Droht nun ein erneuter Test der 15.000-Punkte-Marke? Im Verlauf der Woche zeigten ...

