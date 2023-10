The following instruments on XETRA do have their first trading 16.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.10.2023Aktien1 NO0013017574 Beerenberg AS2 IT0005561466 ELSA Solutions S.p.A.3 IT0005562183 Emma Villas S.p.A.4 IT0005562514 Valica S.p.A.5 ES0105709002 Grupo Greening 2022 S.A.6 KYG5210T1040 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd.7 SE0000191090 Ratos AB A8 US0235865062 U-Haul Holding Company B9 US89853L3024 T2 Biosystems Inc.Anleihen/ETF1 US832696AY47 J.M. Smucker Co.2 HK0000951076 Bank of China Ltd.3 NO0010968449 Smakraft AS4 XS2706237513 Achmea Bank N.V.5 XS2705811292 British Columbia, Provinz6 XS2698464885 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.7 US832696AW80 J.M. Smucker Co.8 US832696AX63 J.M. Smucker Co.9 US832696AZ12 J.M. Smucker Co.10 IE0001QF56M0 KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF