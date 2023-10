Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am vergangenen Freitag mit Kursverlusten beendet. Zwar versuchte der Leitindex ATX knapp nach Sitzungsbeginn einen Ausbruch ins Plus, die Aufwärtsbewegung scheiterte aber rasch und am Ende stand ein Minus von 0,60 Prozent auf 3.147,42 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,62 Prozent auf 1.584,59 Zähler nach. Weiterhin standen Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks sowie die angespannte geopolitische Situation im Blickpunkt der Marktteilnehmer. Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien stiegen jeweils stärker als erwartet, in den USA trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Oktober überraschend stark ein. Das von der Universität Michigan erhobene ...

