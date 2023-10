HÖREN: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4868/ In Folge 20 geht es um unseren Beitrag zu Financial Literacy: Zusätzlich zum (und motiviert durch den) börsetäglichen "Wiener Börse Plausch" (http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch) will ich ab 2024 auch einen ebenso börsetäglichen Mittagsbericht zu den DAX40 und 40 Unternehmen aus Österreich einsprechen. Dieser wird dann im Börsenradio2go Podcast (http://www.boersenradio-marktbericht.podigee.io) in Deutschland eingespielt. Dieser punktet derzeit mit einem reichweitenstarken Schlussbericht, Mittagseinstieg gibt es noch nicht und auch sonst wird der "aktuelle DAX" noch nicht podcastmässig in Deutschland verarbeitet. Serien ermöglichen horizontale ...

