Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit den Terrorangriffen in Israel sind deutsche und auch US-amerikanische Staatsanleihen plötzlich wieder gefragt, so die Deutsche Börse AG."Es gab eine Flucht in sichere Häfen, die Rentenmärkte legten zu", berichte Arthur Brunner von der ICF Bank. Die zuvor deutlich gestiegenen Renditen seien gesunken. Die Gewalt in Israel sei aber nicht der einzige Grund. Nach Einschätzung von Tim Oechsner von der Steubing AG würden Kommentare von US-Notenbankern und die US-Inflationsdaten den Anleihenmarkt sogar mehr als geopolitische Headlines bewegen. "Zuletzt haben Äußerungen aus den Reihen der FED eher gegen weiter steigende Zinsen gesprochen." ...

