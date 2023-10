Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem kräftigen Zinsanstieg der letzten Wochen und der Verunsicherung der Märkte durch das Kriegsgeschehen im Nahen Osten sind die Spreads an den Kreditmärkten leicht angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Hierunter hätten zunehmend auch Kassa-Anleihen gelitten, die sich bis zum Sommer teilweise den Spread-Ausweitungen bei Kreditderivaten hätten entziehen können. Denn zuletzt seien auch einige Corporate-Neuemissionen mit recht attraktiven Neuemissionsprämien ausgestattet worden, um die Platzierung zu garantieren. Durch Tauschoperationen am Sekundärmarkt hätten sich alte ausstehende Anleihen im Spread ausgeweitet. Zwar seien die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen im Vergleich zu früheren Jahren immer noch nicht sonderlich hoch, doch das absolute Renditeniveau lasse sie durchaus attraktiv erscheinen. (Ausgabe Oktober 2023) (16.10.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...