Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche war nicht nur an den Finanzmärkten geprägt von der geopolitischen Verunsicherung und der schwankenden Intensität der Risikoaversion der Marktteilnehmer, so die Analysten der Helaba.Schwankend seien zudem die Zinserwartungen insbesondere bezüglich der FED. Zunächst hätten vorsichtigere Töne von FOMC-Mitgliedern für Entspannung gesorgt, was auch dazu beigetragen habe, die Risikoneigung nach dem anfänglichen Rücksetzer wieder zu steigern. Mit unerwartet hohen Preissteigerungen in den USA hätten die Zinserwartungen aber wieder zugenommen. Währenddessen würden die Leitzinsspekulationen in der Eurozone gedämpft bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...