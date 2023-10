© Foto: picture alliance/dpa/BELGA | Nicolas Maeterlinck



Der Kurs der Tupperware-Aktie ist derzeit sehr volatil. Geht der Hype um die Meme-Aktien des Plastikdosenherstellers weiter? Im wallstreetONLINE-Forum wird jedenfalls wild spekuliert.Die Tupperware-Aktie hat zwar in den innerhalb von fünf Tagen fast 90 Prozent hinzugewonnen, allerdings nahm zuletzt die Volatibiltät massiv zu. Am vergangen Freitag glich der Kurs einer Achterbahnfahrt: Nach einem wilden Auf und Ab schloss das Papier des US-Küchen- und Haushaltsgeräteherstellers an der New Yorker Börse (NYSE) dann fast 14 Prozent im Minus. Bei Börsenschluss kostete ein Anteilsschein 2,19 US-Dollar. Die hohe Volatilität der Aktie könnte darauf hindeuten, dass hier Zocker am Werk sind. Denn …