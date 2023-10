EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rüdiger Andreas Günther zeichnet Wandelschuldverschreibung 2023/2029 im Wert von 200.000 Euro



Advanced Blockchain AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rüdiger Andreas Günther zeichnet Wandelschuldverschreibung 2023/2029 im Wert von 200.000 Euro 16. Oktober 2023 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Branche, gibt bekannt, dass der neue Aufsichtsratsvorsitzende Rüdiger Andreas Günther die Wandelschuldverschreibung 2023/2029 der Gesellschaft im Gesamtwert von 200.000 Euro zeichnet.



Rüdiger Andreas Günther, Aufsichtsratsvorsitzender von AB, kommentiert: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Advanced Blockchain Investoren künftig eine nachhaltige Unternehmensentwicklung mit erheblichen Wachstumschancen bietet - selbst in anspruchsvollen Zeiten mit volatilen Marktphasen und hohen Zinsen. Blockchain ist eine Zukunftstechnologie, die über die nächsten Jahre in vielen Branchen zum Einsatz kommen wird. Advanced Blockchain ist sehr gut positioniert, um davon überproportional zu profitieren."





Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



