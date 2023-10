Der amerikanische Versicherungskonzern Unum Group (ISIN: US91529Y1064, NYSE: UNM) zahlt seinen Investoren am 17. November 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 36,5 US-Cents je Aktie. Record date ist der 27. Oktober 2023. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen mit Firmensitz in Chattanooga, im US-Bundesstaat Tennessee, 1,46 US-Dollar Dividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 49,94 US-Dollar (Stand: ...

