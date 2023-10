Linz (www.anleihencheck.de) - Die nachgebenden Aktiennotierungen bis Anfang Oktober könnten die Stimmung unter den US-Verbrauchern gedrückt haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Von Seiten der Benzinpreise habe es in jüngster Zeit leichte Entspannungssignale gegeben und die Arbeitsmarktsituation in den USA sei weiterhin solide. Der private Konsum habe sich überraschend widerstandsfähig gegenüber der Straffung der Geldpolitik und der hohen Inflation gezeigt, wozu die gute Situation am Arbeitsmarkt ihren Teil beigetragen haben dürfte. ...

