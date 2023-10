Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) hat zuletzt keine nennenswerten Unternehmens-Updates geliefert. Im derzeit schwierigen Finanzierungsumfeld werden Firmen im Entwicklungsstadium an der Börse dann schnell abgestraft: In 6 Monaten hat sich der Kurs des Small Caps halbiert. Am Montag gibt es nun endlich wieder Erfolg versprechende Neuigkeiten. Rock Tech Lithium vorgestellt Rock Tech ist ein deutsch-kanadisches Clean-Tech-Unternehmen mit großen Ambitionen: ...

