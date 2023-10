Essen (ots) -MEDION stellt einen smarten Neuzugang zu seinem Haushalts-Sortiment vor. Der MEDION X10 SW ist einer der ersten Saugroboter im Einstiegs-Segment, der mit Lasernavigation punktet.MEDION erweitert seine Produktpalette im Bereich der Haushaltsroboter und stellt den smarten Saugroboter mit Wischfunktion X10 SW vor. Mit der praktischen Lasernavigation behält der Haushaltshelfer immer den Überblick und die Bedienung per App ermöglicht eine simple Steuerung der Putzabläufe.Mit einem attraktiven Einführungspreis von 199,95 Euro, hebt sich der X10 SW mit seiner Top-Ausstattung von den anderen Modellen in seiner Preisklasse ab. Unter anderem unterstützt der Saugroboter die Steuerung per Sprachassistent (Alexa und Google) und per App und passt zudem seine Wischleistung an unterschiedliche Bodenbeläge an, um stets optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen. Für Allergiker besonders interessant ist der eingebaute H13-Filter, der selbst kleinste Partikel aus der Luft filtert.Mit der Akkulaufzeit des X10 SW können mühelos mehrere Stockwerke gemeistert und dank einer raumspezifischen Reinigung Wohnflächen äußerst effizient gesäubert werden. Über die App lässt sich die Wischleistung perfekt auf den jeweiligen Untergrund abstimmen und Mithilfe der No-Go-Zonen-Funktion können Räume oder Bereiche gesperrt werden, in denen beispielsweise viele Kleinteile auf dem Boden liegen. Außerdem erkennt der Roboter automatisch Teppiche und passt die Saugleistung an, um sie effektiv zu reinigen. Mit einer Motorsaugleistung von bis zu 2.700 Pa und einer Betriebszeit von bis zu 120 Minuten (abhängig vom gewählten Modus) ist der Saugroboter eine ausdauernde Haushaltshilfe.VerfügbarkeitDer MEDION X10 SW ist ab sofort im MEDION Shop (https://www.medion.com/de/shop/p/saugroboter-medion-saugroboter-x10-sw-wischfunktion-lasernavigation-2-700-pa-saugkraft-no-go--go-bereiche-praezise-kartenerstellung-mehrere-etagen-app-steuerung-50073584A1?FF_QUERY=x10&FF_POS=8&FF_PAGE=1&FF_PAGESIZE=30&FF_SCORE=100.0&FF_CAMPAIGN=&FF_CAMPAIGN_PAGE_ID=) zum Einführungspreis von 199,95 Euro erhältlich.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2023 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION und das entsprechende MEDION Logo sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5626741