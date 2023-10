Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H) ist auf die Entwicklung, die Herstellung und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen spezialisiert. Mit der Marke "VISSOLAR" hat B4H ein zukunftsweisendes Heizungssystem entwickelt, mit dem sich Energiekosten drastisch einsparen lassen sollen. Im Sommer dieses Jahres wurde von B4H nun die fünfjährige "VISSOLAR-Anleihe" (ISIN: DE000A351N89) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe wird dabei jährlich mit 9,00% verzinst. Warum sich das Unternehmen dafür entschieden hat und wofür die Anleihemitteln eingesetzt werden, erklärt Wolfgang Balthasar, Mitgründer und Vertriebsleiter der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Balthasar, die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH wagt sich erstmals auf den Kapitalmarkt. Wofür benötigen Sie bis zu 10 Mio. Euro konkret? Können Sie uns in diesem Zusammenhang Ihre Geschäftstätigkeit und das Unternehmen kurz vorstellen?

Wolfgang Balthasar: Wir sind Pionier und einer der Marktführer im Vertrieb und in der Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen. Unser Schwerpunkt liegt vor allem auf unserer hauseigenen Marke VISSOLAR, die für ein eigenentwickeltes Hybridsolar-Homesystem steht.

Im Fokus der Mittelverwendung steht die Warenvorfinanzierung von Solarwärmepumpen-Komplett-Energiesystemen, damit wir günstigere Einkaufskonditionen erreichen können. Konkret geht es dabei u. a. um Solarwärmepumpen, Solar-Hybridkollektor-Komplettanlagen, Hygiene-Kombispeicher und Stromspeichersysteme mit Notstromfunktion für weitere Installationen. Darüber hinaus möchten wir die frischen Mittel auch in den Ausbau unseres Vertriebsteams, vertriebsunterstützende Maßnahmen und den allgemeinen Geschäftsbetrieb investieren.

Anleihen Finder: Wärmepumpen sind ja aufgrund der aktuellen politischen Debatte in aller Munde und das Marktpotenzial scheint extrem groß. Wie läuft Ihr Geschäft aktuell, wie ist die Auftragslage und wo sind Sie überall tätig?

Wolfgang Balthasar: Wir sind mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden, da wir unser starkes Wachstum des Vorjahres in 2023 erfolgreich fortsetzen. Zudem verfügen wir über einen Auftragsbestand von rund 50 Mio. Euro. Derzeit konzentrieren wir uns auf das stark wachsende Privatkunden-Geschäft beim typischen Ein- und Zweifamilienhaus und zwar ausschließlich in Deutschland. Nachdem wir erst im September eine neue VISSOLAR-Niederlassung in Ansbach eröffnet haben, soll noch im Oktober eine weitere in Marktheidenfeld folgen. Durch ...

