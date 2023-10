Am Dienstag, 24.10., und Mittwoch, 25.10., ist die Zeit gekommen: In der Messe Dortmund findet an zwei Tagen die diesjährige DKM statt. Damit sich die Tage auf der Leitmesse für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer so effektiv und angenehm wie möglich gestalten, wartet der Veranstalter, die bbg Betriebsberatungs GmbH, auch diesmal wieder mit einem "Rundum-sorglos-Paket" an Services auf:Vorbereitung: die-leitmesse.de und DKM365Das stetig aktualisierte Programm findet sich auf der Website die-leitmesse.de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...