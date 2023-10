DJ ZDH: Brüssel muss versprochenen Abbau von Berichtspflichten einlösen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat die EU-Kommission zu weitreichenden Maßnahmen in einem angekündigten Paket mit Vorschlägen zur Reduzierung der Berichtspflichten aufgefordert. "Wir erwarten, dass die EU-Kommission am Dienstag ambitionierte Vorschläge vorlegt, die die Handwerksbetriebe in der Praxis tatsächlich entlasten, und mit denen das Versprechen, die Berichtspflichten um 25 Prozent reduzieren zu wollen, eingelöst wird", sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. Die angekündigte Anhebung der Schwellenwerte für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

"Das allein reicht aber nicht aus", mahnte er. "Wir brauchen auch in vielen anderen Bereichen dringend Entlastungen." Das europäische Verbraucherrecht müsse beispielsweise praktikabler gestaltet werden, ohne das Niveau des Verbraucherschutzes zu verringern - etwa durch mehr Flexibilität und Spielraum bei der Gestaltung von Verbraucherinformationen. Außerdem müsse zusätzliche Bürokratie in laufenden Gesetzesinitiativen dringend vermieden werden. Ein überflüssiges neues europäisches Formular für Reparaturinformationen setze "genau das falsche Signal".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2023 05:17 ET (09:17 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.