Delaware (www.anleihencheck.de) - Die Zinserhöhungszyklen der westlichen Zentralbanken nähern sich ihrem Ende. Dieser Ansicht ist Desiree Sauer, Investmentstrategin bei Lazard Asset Management.Was bedeute das für Anleger?Die zahlreichen Zinserhöhungen der westlichen Zentralbanken in den letzten zwei Jahren würden allmählich Wirkung zeigen: "Mittlerweile befindet sich nicht nur die CPI-Gesamtrate (mit den schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreisen), sondern auch die Kernrate sowohl in den USA als auch in Europa auf dem Rückzug", erkläre Sauer. Auch wenn die Inflation nach wie vor zu hoch sei, würden sich die Zeichen mehren, dass der Höhepunkt des aktuellen Straffungszyklus bereits erreicht oder bald erreicht sei: "Sowohl die FED als auch die Bank of England haben eine Zinspause eingelegt", so Sauer, "und die EZB hat signalisiert, die Zinsen für einen längeren Zeitraum unverändert lassen zu wollen." Der Markt erwarte bereits für Mitte nächsten Jahres Zinssenkungen, was für ein rezessives Marktumfeld spreche. Auch für die USA preise der Markt bereits wieder Senkungen ein. ...

