Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Antipodenwährungen AUD (Australischer Dollar) und NZD (Neuseeland-Dollar) gehören heute zu den G10-Währungen mit der besten Performance, so die Experten von XTB.Zuwächse an den Basismetallmärkten würden den Australischen Dollar unterstützen, während der Neuseeländische Dollar nach den Parlamentswahlen in Neuseeland, bei denen rechtsgerichtete Parteien gewonnen hätten, habe zulegen können. Das Währungspaar könnte auch heute Abend und über Nacht etwas aktiver bleiben, da zwei wichtige Veröffentlichungen anstünden - der neuseeländische VPI-Bericht für das dritte Quartal (23:45 Uhr deutscher Zeit) und das RBA-Protokoll (2:30 Uhr BST). ...

