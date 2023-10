Der Krieg in Israel treibt den Goldpreis anGold als sicherer Hafen ist wieder mehr gefragt. Hedgefonds hatten dem Goldmarkt den Rücken gekehrt, denn die Anleiherenditen sind gestiegen, was in der Regel auf den Goldpreis drückt. Vermögensverwalter hatten ihre spekulativen Brutto-Longpositionen in Comex-Gold-Futures reduziert. Gleichzeitig haben die Short-Positionen zugenommen. So hat der Dollar- und Renditeanstieg einen Fondsverkauf von Edelmetallen ausgelöst. Durch die zunehmenden geopolitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...