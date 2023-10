Die UnitedHealth-Aktie (WKN: 869561) ging am vergangenen Freitag mit einem Kursgewinn von +2,7% aus dem US-Handel und beendete die Handelswoche auf einem neuen Jahreshoch. Fielen die Zahlen des US-Krankenversicherers so gut aus? UnitedHealth vorgestellt UnitedHealth Group ist ein US-Gesundheits- und Versicherungskonzern mit Sitz in Minnetonka im Bundesstaat Minnesota. Der Konzern bietet unter seinem Firmennamen Versicherungsdienstleistungen und unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...