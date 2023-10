Die Corestate Capital Holding S.A. meldet, dass sie CRM Students Ltd in Oxford und die Upartments Real Estate GmbH in Leipzig an die Dot Group in London verkaufen will. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen und soll einen Liquiditätszufluss von etwa 13 Millionen Euro generieren. Der Betrag enthalte auch Rückzahlungen ...

