Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #505 geht es um einen etwas festeren Wochenauftakt, den 5. Partner von 40x DAX und 40x Österreich und die damit verbundene Ankündigung eines quartalsweise rebalancierten neuen wikifolios für DAX und Österreich. In den News: Wolftank, Zumtobel, Flughafen Wien, Amag. Weiters wird es ein neues Werbefenster geben und ich finde, Danyal Bayaz wäre der perfekte Grün-Sparringpartner für Magnus Brunner. - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die tägliche ...

