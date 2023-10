DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: SCHLIESST EINEN NEUEN STROMPREIS-SWAP-VERTRAG FÜR 2024 AB

Bayreuth (pta/16.10.2023/12:10) - 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) hat den Strompreis für einen großen Teil seines Portfolios (110 MWp) bei einem Preis von EUR 106/MWh gesichert. Zu diesem Zweck schloss der Konzern zum zweiten Mal einen Strompreis-Swap-Vertrag mit einem großen europaweiten Energieversorger ab. Im Rahmen des ersten Vertrages, der während der Energiekrise im ersten Halbjahr 2022 geschlossen wurde, hat 7C Solarparken zugestimmt, von Juni 2022 bis Dezember 2023 insgesamt 93 MWp des IPP-Portfolios mit einer Einspeisevergütung von EUR 58/MWh zu einem Preis von EUR 149.5/MWh zu tauschen. Im neuen Vertrag sind von Januar 2024 bis Dezember 2024 weitere 17 MWp enthalten. Die wirtschaftlichen Aspekte des neuen Vertrages ähneln denen der bestehenden Vereinbarung: wenn der PV-Strompreis während eines Monats über/unter dem Festpreis von EUR 106 /MWh liegt, zahlt/erhält 7C Solarparken die Differenz. Die PV-Strompreise lagen in den letzten Monaten zwischen EUR 50/MWh und EUR 75/MWh. Wie immer prüft der Vorstand Möglichkeiten, um von weiteren Energiepreissteigerungen zu profitieren, z.B. aufgrund geopolitischer Instabilität entweder einen Swap-Vertrag für weitere Projekte abzuschließen oder sich einen Preis auch für das Geschäftsjahr 2025 zu sichern.

IPP Portfolio wächst in Belgien auf 53 MWP

In den letzten Wochen und Monaten hat 7C Solarparken sein IPP-Portfolio in Belgien durch eine Reihe von (größeren) neuen PV-Dachprojekten, die nun abgeschlossen sind, rasch weiterentwickelt. Das IPP-Portfolio der belgischen Projekte beträgt derzeit insgesamt 53 MWp. Folgende Dachprojekte wurden kürzlich mit einer PPA-Vereinbarung durchgeführt:

* 0,9 MWp in Herentals

* 0,4 MWp in Antwerpen

* 0,6 MWp in Antwerpen

* 1,5 MWp in Ieper

* 2,8 MWp in Moeskroen

* 0,1 MWp in Kuurne

* 0,5 MWp in Waregem

* 0,8 MWp in Lier

Durch die Umsetzung dieser Projekte hat der Konzern bereits heute sein Jahresziel von 460 MWp erreicht. Letzte Woche hat zudem der Bau zwei weiterer belgischer Dachprojekte begonnen: ein 1,0 MWp Standort in Auvelais und ein 0,6 Mwp Projekt in Sleidinge.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken, kommentiert: "Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2022 und der Prognose 2023 haben wir auch unser CFPS-Prognoseziel für 2024 von EUR 0,60 auf EUR 0,65 angehoben (Folie 54 der Jahresabschlusspräsentation 2022). Der erhöhte Ausblick für 2024 ging von einer Betriebskapazität von 460 MWp im Jahr 2024 und einem PV-Strompreis von EUR 98 /MWh aus. Der neue Swap-Vertrag und die jüngsten Entwicklungserfolge in Belgien geben uns Zuversicht, um an unserer Prognose 2024 festzuhalten."

