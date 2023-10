Paris (www.anleihencheck.de) - Seit seinem Zehn-Monats-Hoch von 1,0447 Dollar je Euro am 3. Oktober verlor der Greenback kontinuierlich an Wert, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Am Donnerstag seien bereits 1,06 Dollar nötig gewesen, um einen Euro zu kaufen. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank habe die US-Währung überraschend unberührt gelassen. Gleiches habe für die stärker als erwartet gestiegenen US-Erzeugerpreise gegolten, die neue Inflationssorgen geschürt hätten und einen Dollaranstieg hätten nach sich ziehen können. Belastend hätten stattdessen die jüngsten Kommentare von Vertretern der FED gewirkt, denen zufolge die US-Notenbank ihre Geldpolitik nicht weiter straffen müsse. Am Dienstag etwa habe der Präsident der FED in Atlanta, Raphael Bostic, erklärt, dass die FED die Zinsen nicht weiter erhöhen müsse. ...

